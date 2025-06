Confesercenti a Ricci Presidenza Fiepet cambio | Maremma da scoprire

Confesercenti Follonica vive un momento di grande fermento con il cambio ai vertici della Fiepet: Alessandro Ricci, già protagonista locale, è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente. Un passaggio importante che promette di rafforzare il ruolo degli esercenti pubblici e turistici nel territorio, portando nuova energia e visione strategica. La città di Follonica si prepara a scoprire le sfide e le opportunità che questo avvicendamento porterà per il settore.

FOLLONICA Cambio della guardia all’interno della Fiepet, la federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici della Confesercenti. L’assemblea dei soci ha eletto all’unanimità Alessandro Ricci, già presidente per due mandati di Confesercenti Follonica. Ricci prende il posto che sino a ieri era di Massimiliano Mei. "Per me questa è stata un’esperienza molto positiva – racconta Mei -. Sono venuto a contatto con realtà diverse, abbracciando tutta la provincia. Scoprendo esigenze e punti di forza differenti. Ho particolarmente apprezzato l’avvio del percorso per il tortello Igp. Durante la mia presidenza abbiamo dovuto affrontare l’emergenza Covid, un’esperienza traumatica che ha stravolto le nostre vite e il nostro lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it