Conferme e nuovi arrivi nel calcio dilettantistico | Cittadella Imolese e altre squadre in movimento

Il calcio dilettantistico si anima con nuove conferme e arrivi emozionanti! Il Cittadella imolese rafforza il proprio roster con Simone Teresi e Lorenzo Manzotti, consolidando le speranze di successo. Nel frattempo, l’Imolese fa sognare i tifosi affidando la panchina a Ivan Marcelo Potepan, un talento argentino con un curriculum internazionale. Il panorama regionale si promette ricco di sorprese e battaglie epiche: il calcio dilettantistico è pronto a sorprendere ancora!

Arrivano due conferme in casa Cittadella, con i centrocampisti Simone Teresi (20 gare e un gol) e Lorenzo Manzotti (21 gettoni dal suo arrivo a dicembre dal Lentigione). Intanto fra le rivali dei biancazzurri in D l' Imolese ha scelto come allenatore Ivan Marcelo Potepan, argentino già tecnico di Huracan, Argentino Club, Coronel Aguirre, Psm Futbol e Tiro Federal Argentino, che in Italia ha guidato la Dozzese in Seconda e la Valsanterno in Promozione. Ufficiale, come già anticipato domenica, l'approdo di bomber Marco Guidone al Terre di Castelli, mentre da Mezzolara arriva la notizia che in maglia oronero potrebbe tornare il centrocampista Riccardo Ceccarelli ('97), coi bolognesi l'anno scorso ed ex Castelfranco, che a Castelvetro era arrivato nel 2019 restando per 5 stagioni con un mezzo una parentesi alla Colligiana.

