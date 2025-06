Conferma della supplenza sostegno 2026 due docenti e un alunno | chi avrà la continuità?

La questione della continuità nelle supplenze di sostegno per il 2026 si presenta ancora complessa e ricca di sfumature. Con due docenti e un alunno coinvolti, emerge il dilemma: chi avrà la priorità nella conferma? La normativa, sancita dal DM n. 32 del 26 febbraio 2025, ci guida attraverso un terreno delicato di scelte. Ma alla fine, chi sarà a garantire la stabilità educativa che tutti auspicano?

La continuità sulla supplenza posto sostegno, disciplinata dal dm n. 32 del 26 febbraio 2025, continua a fare discutere: chi "merita" la riconferma se nell'anno scolastico 202425 un alunno è stato seguito contemporaneamente da due insegnanti, entrambi "scelti" dalla famiglia entro il 31 maggio ed entrambi motivati a dare la propria disponibilità entro il 15 giugno? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenza - sostegno - alunno - conferma

