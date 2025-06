Conferenza stampa Comolli Juve | Tudor sarà l’allenatore arriveranno due direttori Cercare di vincere sarà la mia ossessione ecco che tipo di mercato faremo

Oggi all’Allianz Stadium si apre un nuovo capitolo per la Juventus, con la presentazione di Damien Comolli come nuovo direttore generale. Tra novità, strategie di mercato e ambizioni di vittoria, il club si prepara a scrivere il suo futuro con determinazione. La conferenza stampa promette di svelare i piani e le aspettative, tra cui l’arrivo di Tudor, nuovi direttori e una missione chiara: tornare in vetta. Ecco cosa ci aspetta.

di Marco Baridon Conferenza stampa Comolli Juve: la presentazione del nuovo direttore generale bianconero, tutte le sue dichiarazioni in diretta. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve ha ufficializzato la scorsa settimana – esattamente il 1^ giugno 2025 – l’avvento in dirigenza di Damien Comolli, diventato il nuovo direttore generale del club bianconero dopo il suo addio dalla carica di presidente del Tolosa. Quest’oggi, martedì 10 giugno, il neo dirigente juventino è stato presentato in conferenza stampa alle 11.30 per rispondere alle domande dei media presenti. ha seguito LIVE le sue parole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Comolli Juve: «Tudor sarà l’allenatore, arriveranno due direttori. Cercare di vincere sarà la mia ossessione, ecco che tipo di mercato faremo»

Comolli la prossima settimana sarà in Italia per cominciare la sua avventura alla Juventus - Damien Comolli è pronto a intraprendere una nuova avventura alla Juventus, dopo essersi dimesso dalla presidenza del Tolosa.

#Comolli: "Igor #Tudor sarà l'allenatore della #Juventus 2025-2026 e probabilmente anche oltre. Giorgio #Chiellini non si occuperà di mercato, sarà rappresentante in Lega e Federazione, lavorerà a stretto contatto con me e ci occuperemo anche di marketing Partecipa alla discussione

Oggi mi aspetto risposte da questi tre macro argomenti: - Conferma (o no) di Tudor post CWC - Chiarezza sulle figure ancora mancanti in dirigenza - Definizione di progetto, i tifosi meritano di sapere per cosa lotterà la #Juve e su cosa lavorerà a luglio/agosto. Partecipa alla discussione

