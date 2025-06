Conferenza stampa Comolli Juve | la presentazione del nuovo direttore generale bianconero

Martedì 10 giugno all’Allianz Stadium si è tenuta la tanto attesa conferenza stampa di Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus. Presentato ufficialmente come figura chiave per il futuro del club, Comolli ha condiviso le sue prime impressioni e ambizioni per riportare i bianconeri ai vertici. Una giornata cruciale che segna l’inizio di una nuova era, ricca di sfide e opportunità. Ecco tutto ciò che è stato detto in diretta.

di Marco Baridon, tutte le sue dichiarazioni in diretta. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve ha ufficializzato la scorsa settimana – esattamente il 1^ giugno 2025 – l'avvento in dirigenza di Damien Comolli, diventato il nuovo direttore generale del club bianconero dopo il suo addio dalla carica di presidente del Tolosa. Quest'oggi, martedì 10 giugno, il neo dirigente juventino viene presentato in conferenza stampa alle 11.30 per rispondere alle domande dei media presenti.

Tudor Juve (Sky): l'allenatore è al momento confermato! Domani il primo giorno di Comolli a Torino: ecco cosa potrebbe accadere

