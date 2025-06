Confartigianato webinar 60 Minuti di…Certificazioni Come testimoniare l’approccio a qualità ambiente e sicurezza

Se sei un artigiano o un imprenditore desideroso di valorizzare il tuo impegno nella qualità, nell’ambiente e nella sicurezza, non puoi perderti il nostro webinar gratuito di 60 minuti. Un’occasione unica per scoprire come certificare efficacemente il tuo approccio sostenibile e rafforzare la tua credibilità sul mercato. Partecipa anche tu giovedì 12 giugno alle 18 e porta il tuo business al livello successivo!

Arezzo, 10 giugno 2025 – È in programma per Giovedì 12 Giugno alle 18 il nostro Webinar “60 Minuti di.Certificazioni. Come testimoniare l’approccio a qualità, ambiente e sicurezza” organizzato dal nostro team BCG, Sostenibilità e Finanza Agevolata. Interverranno Antonio Adornetto (Amministratore Adgalia, Certifications Techical Expert), Giulia Tartagni, (Sustainability Advisor Confartigianato Imprese Arezzo e Valutatrice di Impatto certificata) e Stefano Peruzzi (Coordinatore Area Credito e Agevolazioni Confartigianato Imprese Arezzo). Le imprese certificate in Italia continuano a crescere di anno in anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confartigianato webinar “60 Minuti di…Certificazioni. Come testimoniare l’approccio a qualità, ambiente e sicurezza”

