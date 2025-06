Conerobus dopo la sentenza della Corte dei Conti la Provincia di Ancona chiede l' assemblea dei soci

Dopo la recente sentenza della Corte dei Conti, la Provincia di Ancona si prepara a convocare l’assemblea dei soci di Conerobus, sottolineando di aver sempre rispettato le decisioni del Tar delle Marche. Questa mossa segna un passo importante nel chiarire il ruolo e il futuro della società di trasporti locale, in un contesto di crescente attenzione pubblica e istituzionale. Resta da capire quali saranno le prossime strategie per garantire stabilità e trasparenza nel settore.

ANCONA – In merito alla decisione della Corte dei Conti su Conerobus, il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali ritiene che l'ente «sino ad ora, si è sempre attenuta alla sentenza del Tar delle Marche n. 840 del 6122021, che ha definito Conerobus soggetto non in controllo.

