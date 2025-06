Condotta idrica riparata in piazza Vittorio Emanuele Micciché | Disagi per qualche giorno giusto il tempo per la posa del nuovo asfalto

Buone notizie per i cittadini di Miccichè: la condotta idrica, recentemente riparata in piazza Vittorio Emanuele, ha risolto i disagi causati dalle infiltrazioni. La fase di lavoro, che prevedeva anche la posa del nuovo asfalto, si avvia alla conclusione grazie a un intervento sorprendentemente semplice ed efficiente. Ora, con il sopralluogo finale in corso, tutto sembra pronto per restituire alla piazza la sua normalità, migliorata e più sicura per tutti.

Condotta idrica riparata. Ed è stato perfino più semplice rispetto a quanto si pensasse e ipotizzasse in primissima battuta. In piazza Vittorio Emanuele, davanti l'ingresso della questura e della Posta centrale, è ancora in corso (ma ormai in fase finale) il sopralluogo congiunto di tecnici. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Condotta idrica riparata in piazza Vittorio Emanuele, Micciché: "Disagi per qualche giorno, giusto il tempo per la posa del nuovo asfalto"

Messa in servizio della nuova condotta idrica in piazza, stop all'erogazione d'acqua - Giovedì 22, a Bondeno, i tecnici del Gruppo Hera effettueranno la messa in servizio di una nuova condotta idrica collegata alla rete di piazza Garibaldi, all'intersezione con corso Mazzini.

