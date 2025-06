Condannato per reati fiscali 94enne in cella

Il 94enne sarebbe in condizioni di salute precarie, claudicante, cammina appoggiandosi a un bastone con l'aiuto di un altro recluso.

Ex imprenditore 94enne condannato per bancarotta: recluso a Sollicciano - Un ex imprenditore di 94 anni, condannato per bancarotta fraudolenta e recluso nel carcere di Sollicciano, riaccende il dibattito sulla giustizia e l’etica delle pene nei confronti delle persone anziane.

