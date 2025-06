Condanna a cinque anni per maltrattamenti in famiglia a Sturno

Una drammatica vicenda scuote Sturno, dove un uomo di 42 anni è stato condannato a cinque anni di carcere per maltrattamenti e violenza familiare. La sentenza del tribunale di Avellino mette in luce la gravità dei gesti e l’impegno della giustizia nel tutelare le vittime. La storia rappresenta un monito forte contro ogni forma di violenza domestica, ricordandoci l’importanza di difendere i diritti e la serenità delle famiglie.

Un uomo di 42 anni di Sturno è stato condannato a cinque anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza nei confronti della moglie e dei figli. La sentenza, emessa dal tribunale di Avellino, riconosce le attenuanti generiche e impone all’imputato anche il pagamento delle spese. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Condanna a cinque anni per maltrattamenti in famiglia a Sturno

In questa notizia si parla di: anni - cinque - maltrattamenti - famiglia

Ezio Bosso, musica per la pace: il concerto con Emergency a cinque anni dalla scomparsa del Maestro - Domenica 18 maggio, la Basilica di San Petronio a Bologna ospiterà un concerto in onore di Ezio Bosso, a cinque anni dalla sua scomparsa.

Cosa riportano altre fonti

Condanna a cinque anni per maltrattamenti in famiglia a Sturno; Maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex coniuge; Moglie maltrattata e umiliata per 20 anni: 80enne condannato a cinque anni.

Sturno, moglie e figli segregati in casa: condannato a cinque anni di reclusione - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Accusato di maltrattamenti e violenza sessuale alla moglie: condannato a cinque anni - STURNO – Cinque anni di reclusione per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della ex moglie e dei figli, andatu avanti secondo le accuse per almeno venti anni, a partire dal 2002 e fino al ...

Maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e minacce: condannato Empedoclino - ssa Zampino, a seguito di richiesta di patteggiamento, ha condannato alla pena di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni, un 39enne empedoclino per i reati di maltrattament ...