Concorso Pnrr 1 Secondaria | le GM utili ai fini delle assunzioni per l’AS 2025 26 In aggiornamento

Se sei un docente interessato alle opportunità di assunzione nella scuola secondaria, resta aggiornato sulle ultime graduatorie di merito del Concorso Pnrr 1. Pubblicate dagli Uffici Scolastici dal 10 dicembre 2024, queste graduatorie rappresentano un punto di riferimento cruciale per le assunzioni dell’a.s. 2025/26. Scopri quali sono le GM valide e come influiranno sulle future selezioni, perché conoscere i criteri e le graduatorie ti può fare la differenza nel tuo percorso professionale.

Ecco le graduatorie di merito relative al Concorso Pnrr 1 (DDG n. 25752023) per la scuola secondaria, pubblicate dagli Uffici Scolastici a partire dallo scorso 10 dicembre 2024. Questi elenchi saranno validi per le assunzioni dei docenti nell’anno scolastico 202526, insieme ad eventuali graduatorie residue dell’anno precedente. Graduatorie di merito Concorso Pnrr 1 Secondaria: criteri . Concorso Pnrr 1 Secondaria: le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A.S. 202526 In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: Concorso Pnrr Secondaria Utili

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Concorsi docenti PNRR 2: tutte le scadenze e le info utili; Concorso Pnrr 1 Secondaria: le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A.S. 2025/26 [In aggiornamento]; Concorso scuola PNRR 2: le guide per la compilazione della domanda e le info utili del Ministero.

Immissioni in ruolo 2025 da concorsi scuola PNRR: le assunzioni degli idonei potranno superare il 30%. Ecco perché e quando - Le graduatorie del concorso PNRR1 e probabilmente anche PNRR2 saranno protagoniste delle assunzioni in ruolo dei docenti per l'anno ...

Concorso PNRR scuola secondaria e scuola dell’infanzia e primaria: aggiornate le FAQ del Ministero - è utile al fine della maturazione del triennio utile per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti?

Concorso scuola secondaria PNRR: 86% candidati ammesso all’orale, dati definitivi - per ciascuna Regione e classe di concorso, utili per farsi un’idea delle classi concorsuali con più ...