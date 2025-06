Concorso per il reclutamento di 4918 allievi Carabinieri | bando requisiti e come fare domanda

Se sogni di indossare l’uniforme e servire il Paese, questa è la tua grande occasione: l’Arma dei Carabinieri ha aperto il concorso per 4918 allievi, con scadenza domanda al 7 luglio. Requisiti, modalità di candidatura e tutte le informazioni utili per intraprendere questa entusiasmante carriera da militare. Non perdere tempo, il tuo futuro può cominciare oggi—continua a leggere!

L'Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso pubblico per assumere 4918 Allievi, a cui si potrà candidare entro il 7 luglio chiunque sia in possesso di cittadinanza italiana, diploma e rientri tra i 17 e i 24 anni d'età: i vincitori del bando frequenteranno un corso di formazione di 6 mesi per diventare appuntati e militari dell'Arma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

