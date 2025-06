Concorso ordinario 2023 dirigenti scolastici ecco le graduatorie AGGIORNATO con Piemonte

Se sei interessato alle opportunità per diventare dirigente scolastico, l'ultima notizia riguarda le graduatorie aggiornate del concorso ordinario 2023, con novità anche per il Piemonte. Dopo la prova scritta del 30 ottobre 2024 e le prove orali in corso, le istituzioni stanno completando il quadro delle selezioni. Scopri come si sta evolvendo questa importante procedura e quali sono le posizioni attualmente disponibili.

Gli Uffici scolastici regionali iniziano a pubblicare le graduatorie del concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, di cui al DM 1942022 e al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta del concorso si è svolta il 30 ottobre 2024, ora sono in via di svolgimento le prove orali. In Liguria procedura conclusa e graduatoria online. L'articolo Concorso ordinario 2023 dirigenti scolastici, ecco le graduatorie AGGIORNATO con Piemonte . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso Dirigenti Scolastici 2023: pubblicate le graduatorie di merito [In aggiornamento] - Il concorso dirigenti scolastici 2023 entra nel vivo con la pubblicazione delle graduatorie di merito aggiornate.

