Concorso letterario Fiorespino, le opere vincitrici. Primo posto al tema sulla fiducia in se stessi.

Con la chiusura dell'anno scolastico all' Istituto Beata Giovanna Suore Passioniste di Signa, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, si sono svolte le premiazioni del quarto concorso artistico-letterario suora Annamaria Fiorespino. Per la categoria letteraria è stata premiata la giovane dodicenne Lucrezia Gensini (in foto), con il tema: " Il potere della fiducia in se stessi ", che ha sensibilizzato la giuria, e anche se tratto da un disagio giovanile, è applicabile a qualsiasi generazione. Ecco un brano del componimento. "Guardo il mio riflesso nella specchiera, nel silenzio della mia cameretta, circondata dai ricordi dei miei primi dodici anni.