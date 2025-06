Concorso docenti secondaria PNRR2 | tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Se sei un docente in attesa di conoscere le ultime novità, il concorso scuola secondaria PNRR2 si sblocca finalmente! Con le convocazioni in continuo aggiornamento, questa è l’occasione per seguire da vicino ogni passaggio e prepararti al meglio. Rimani con noi: tutte le news e gli aggiornamenti sulle convocazioni saranno prontamente disponibili per accompagnarti verso il tuo prossimo step professionale.

Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorsoregioni in cui non si svolgerà la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale. L'articolo Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

