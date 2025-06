Concorsi le procedure per la selezione e l’arruolamento di 4.918 allievi carabinieri

Sei pronto a intraprendere un percorso di successo nel mondo delle forze dell'ordine? L’Arma dei Carabinieri ha avviato le procedure per l'assunzione di 4.918 allievi, un'opportunità unica per giovani determinati a fare la differenza. Un’occasione per contribuire attivamente alla sicurezza del territorio e alla tutela della collettività. Scopri come prepararti al meglio e afferrare questa chance che potrebbe cambiare il tuo futuro.

L'arma dei carabinieri ha previsto l'assunzione di un numero significativo di giovani che andranno a rafforzare l'organico dell'Istituzione, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela della collettività. Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 4.918 allievi.

