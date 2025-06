Concerto Harmoniae Aureae Ensemble

gli aristocratici appassionati, riunendo cuori e menti in un abbraccio di suoni e emozioni. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, immersi nell’eleganza senza tempo di Harmoniae Aureae Ensemble, che trasformerà la storica chiesa di San Silvestro al Quirinale in un raffinato salotto musicale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica e per chi desidera riscoprire l’intimità di un’arte senza confini.

ItalMusicArt a.p.s. presenta martedì 17 giugno 2025, alle ore 20,30 a Roma, nella bellissima Chiesa di San Silvestro al Quirinale una serata speciale, dove la musica classica si fa intima e coinvolgente, proprio come in uno di quei salotti ottocenteschi dove i grandi compositori suonavano per. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Concerto Harmoniae Aureae Ensemble

Le notizie più recenti da fonti esterne

Concerto Harmoniae Aureae Ensemble; Music Anthology – Un anno di concerti al MArTA; Un anno di concerti al MArTa: i dodici appuntamenti domenicali.

Concerto Harmoniae Aureae Ensemble - presenta martedì 17 giugno 2025, alle ore 20,30 a Roma, nella bellissima Chiesa di San Silvestro al Quirinale una serata speciale, dove la musica classica si fa intima e ...