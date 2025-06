Concerto di Radio Italia individuato lo spazio per i disabili | come prenotare i posti

Se sei disabile e desideri partecipare al concerto di Radio Italia il 27 giugno al Foro Italico, hai la possibilità di prenotare uno spazio dedicato. L’evento prevede una pedana nel settore 2 appositamente allestita e l’ingresso consentito con un accompagnatore. Questa opportunità speciale è stata organizzata per garantire a tutti di vivere la musica in maniera inclusiva e senza barriere. Ecco come prenotare il tuo posto e vivere un’esperienza indimenticabile.

I disabili potranno seguire il concerto di Radio Italia, in programma il 27 giugno al Foro Italico, da una pedana che verrà allestita nel settore 2 destinato al pubblico. Con loro potrà essere presente un accompagnatore (uno per ogni disabile). Lo rende noto il Garante comunale per i diritti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Concerto di Radio Italia, individuato lo spazio per i disabili: come prenotare i posti

