Conceiçao-Juve in salita Zalewski-Inter è fatta | il tira e molla dei prestiti della Serie A

Il calcio italiano si anima tra trattative e colpi di scena: Zalewski vola in Inter, mentre la Juve affronta una salita difficile per il suo prestito. Tra acquisti, cessioni e ritorni, il mercato si accende con Joao Felix e Abraham pronti a lasciare il Milan, e Saelemaekers pronto a tornare. Kossounou al centro di un duello tra Atalanta e Leverkusen: scopri tutte le ultime novità di un’estate infuocata.

Lo juventino è in prestito secco, per acquistarlo servono 30 milioni. Joao Felix e Abraham: addio Milan, ma torna Saelemaekers. Kossounou: Atalanta e Leverkusen dialogano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conceiçao-Juve in salita, Zalewski-Inter è fatta: il tira e molla dei prestiti della Serie A

In questa notizia si parla di: Conceiçao Juve Salita Zalewski

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.