Conad Jazz Contest via alle votazioni | in gara anche il Lorenzo Pesce Quintet

Sei pronto a far risplendere il talento dei giovani jazzisti? Sono ufficialmente aperte le votazioni per il Conad Jazz Contest, il prestigioso concorso nazionale dedicato alle nuove voci del jazz. Tra le formazioni in gara c’è anche il “Lorenzo Pesce Quintet”, un gruppo brillante che si distingue per passione e talento. Per sostenere questa promettente band, partecipa anche tu e aiutali a conquistare il loro meritato successo!

Sono ufficialmente aperte le votazioni per il Conad Jazz Contest, concorso nazionale dedicato ai giovani talenti del jazz. Tra le formazioni in gara figura anche il “Lorenzo Pesce Quintet”, composto da Lorenzo Pesce, Caterina Aprile, Alessandro Pennino, Carlo Spagnuolo e Luca Iorio. Per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Conad Jazz Contest, via alle votazioni: in gara anche il "Lorenzo Pesce Quintet"

