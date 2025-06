Con Massimo Marches si alza il sipario sulla rassegna musicale estivi all' Arena Francesca da Rimini

Rimini, il palco si accende con la magia delle note di Massimo Marches, aprendo con stile la quarta edizione di SGR Live. Un evento imperdibile che celebra il cantautorato italiano in un’atmosfera unica e coinvolgente. Preparati a vivere una serata di musica autentica e passione, all’interno dell’incantevole arena Francesca da Rimini. Non perdere questa serata speciale, dove l’estate prende vita tra melodie indimenticabili e un pubblico emozionato.

SarĂ una serata dedicata al cantautorato italiano ad inaugurare la quarta edizione di SGR Live, la rassegna di musica dal vivo che accompagnerĂ l'estate in centro storico e organizzata dal Gruppo SGR col patrocinio del Comune di Rimini. Martedì 10 giugno dalle ore 21,00, all'arena Francesca da.

