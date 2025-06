Con l' arrivo dell' estate sboccia la stagione dei mercatini | venti appuntamenti da non perdere

Con l'arrivo dell’estate, sboccia la stagione dei mercatini: venti appuntamenti da non perdere. Al calar del sole, il fascino delle bancarelle di artigianato locale si accende, tra mare e città, offrendo pezzi unici, souvenir particolari e capi vintage irresistibili. È il momento perfetto per immergersi in un mondo di creatività e scoperte, lasciandosi conquistare dall’atmosfera magica di questa stagione speciale. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna dello shopping originale e della scoperta autentica.

Con l'arrivo del caldo è un piacere andar per mercatini al calar del sole. E sono una ventina quelli da scoprire fra mare e città con le loro bancarelle di artigianato locale, dove scovare pezzi unici o andare alla ricerca di un souvenir particolare, di un capo d'abbigliamento vintage o.

