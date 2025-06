Con la mountain bike ' vola' nel canalone | salvato con elicottero e verricello

Un'avventura che poteva trasformarsi in tragedia quella del ciclista di 38 anni, che lunedì pomeriggio ha rischiato il tutto per tutto volando in un canalone durante una escursione in mountain bike. Salvato con l’elicottero e verricello, è stato ricoverato in codice giallo al Civile. La sua vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare i limiti e le cautele in montagna, dove ogni passo può cambiare tutto.

È stato ricoverato in codice giallo al Civile il ciclista di 38 anni che lunedì pomeriggio è letteralmente volato in un canalone con la sua mountain bike: tragedia sfiorata, poteva andare molto peggio. L'allarme è stato lanciato intorno alle 14 dalla zona di Cima Breda, a 650 metri di quota sopra.

