Comunità energetiche sostenibilità e risparmio | imprese a confronto ad Avellino

Un’occasione imperdibile per scoprire come le comunità energetiche sostenibili possano rivoluzionare il modo in cui aziende e cittadini affrontano la transizione ecologica. Mercoledì 11 giugno, presso la sede del Consorzio ASI ad Avellino, esperti e imprenditori si confronteranno su benefici ambientali, economici e sociali, promuovendo un futuro più verde e resiliente. Non perdere l’opportunità di essere protagonista di questo cambiamento!

Si terrà mercoledì 11 giugno alle ore 16.00, presso la sede del Consorzio ASI in Contrada Campo Fiume 21A, località Pianodardine (Avellino), l’incontro dal titolo “Le Comunità Energetiche Rinnovabili: benefici ambientali, economici e sociali”, promosso da ENEL X e Confindustria Avellino. Un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Comunità energetiche, sostenibilità e risparmio: imprese a confronto ad Avellino

Se ne parla anche su altri siti

Napoli, Porti & Green: le comunità energetiche motore della transizione energetica; Sostenibilità, traguardo storico per l'Irpinia: a Savignano Irpino la prima CER della provincia di Avellino; Comunità Energetiche: blockchain nella gestione energetica, coinvolgimento e partecipazione dei cittadini.