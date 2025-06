comune un anno fa sindaca fa il bilancio centrodestra attacca

Un anno dopo il voto che ha portato Ilaria Bugetti alla guida di Prato, la città si prepara a vivere due momenti chiave: un bilancio ufficiale a mezzogiorno e un dibattito politico serale. Due appuntamenti che, pur temporaneamente distanti, riflettono la vitalità e le tensioni di un contesto politico in fermento. La domanda ora è: quali saranno le reazioni e le prospettive di questa singolare giornata?

Un anno dopo la tornata elettorale dell’8 e 9 giugno 2024, Prato si ritrova al centro di una giornata politica dai toni accesi. A distanza di dodici ore, la città vivrà due appuntamenti speculari: alle 12 in Palazzo comunale la conferenza stampa "Un anno della sindaca Ilaria Bugetti "; alle 21, al Beste Hub in via Bologna, l’incontro promosso da tutte le forze del centrodestra sul primo anno di attività. Una semplice coincidenza, assicura il Comune. Ma la sovrapposizione temporale - in un giorno simbolico per la politica pratese - accende inevitabilmente polemiche e sospetti. Il centrodestra, che da settimane lavora all’appuntamento serale per illustrare dodici mesi di opposizione "costruttiva ma ignorata", non nasconde l’irritazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it