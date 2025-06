Comune di Ferrara sfida Tacopina | possibile revoca dello stadio Mazza e centro Fabbri

Il Comune di Ferrara si prepara a sfidare Tacopina, esplorando la possibilità di revocare lo stadio Mazza e il centro Fabbri. Un passo decisivo per riconquistare il controllo delle strutture sportive fondamentali per la città e per la società spalina, che rischia di perdere il suo cuore pulsante. La partita è aperta: cosa riserverà il futuro? Solo il tempo dirà se questa strategia cambierà le sorti del calcio ferrarese.

di Stefano Manfredini Il Comune bussa alla porta della Federcalcio, con l’obiettivo di capire quali margini di manovra ci sono per togliere dalla disponibilità di Joe Tacopina lo stadio Mazza e il centro sportivo Fabbri. È un punto fondamentale, perché senza queste strutture l’attuale proprietà della Spal non riuscirebbe ad effettuare le proprie attività nella nostra città. Certo, ci sono dei contratti di convenzione con scadenza a lungo termine, ma quello che è accaduto cambia tutto. Lo ha ribadito il sindaco Fabbri domenica, gettando le basi per un vero e proprio braccio di ferro con l’avvocato di New York. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comune di Ferrara sfida Tacopina: possibile revoca dello stadio Mazza e centro Fabbri

