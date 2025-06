Comprare casa a Siena Centro Storico quartiere più richiesto e costoso

una grande richiesta di immobili nel cuore della città, rendendo il quartiere Pi249 tra i più ambiti e costosi. La sua atmosfera unica, tra arte, storia e vibrante vita studentesca, fa di Siena un vero e proprio angolo di paradiso per chi desidera investire o vivere in un contesto ricco di fascino. Se sei interessato a scoprire le opportunità che questa città esclusiva può offrire, continua a leggere.

La città del Palio ha sempre avuto un mercato immobiliare movimentato grazie ai tanti turisti italiani e stranieri che amano visitare il Centro Storico, il patrimonio storico, artistico e per i tanti giovani che si trasferiscono per frequentare l’Università o il Conservatorio. Siena è considerata da sempre uno dei gioielli del nostro Paese e l’Unesco ha inserito il suo Centro Storico nel Patrimonio dell’Umanità. Anche per questo c’è sempre particolare fermento nel settore immobiliare e lo studio di Idealista ci permette di capire quale quartiere è il più richiesto per comprare casa a Siena. Per farlo è stato estrapolato l’indice di domanda relativa che considera la pressione della domanda sull’offerta calcolando le richieste di contatto avvenute per gli annunci nel primo trimestre del 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it