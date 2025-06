Complicazioni dopo l’intervento di liposuzione | muore donna di 46 anni Inutile la corsa in ospedale La tragedia a Roma

Tragedia a Roma: una donna di 46 anni ha perso la vita dopo un intervento di liposuzione in un ambulatorio privato. Nonostante i tentativi di soccorso e il rapido intervento, le complicazioni sono state fatali. Un episodio che solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza delle procedure estetiche e l'importanza di affidarsi a professionisti qualificati. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa tragica vicenda e le precauzioni da adottare.

Una donna di 46 anni, originaria dell'Ecuador, è deceduta dopo aver subito un intervento di liposuzione presso un ambulatorio privato nella zona di Torrevecchia a Roma lo scorso 8 Giugno. Secondo le prime ricostruzioni, l'operazione sembrava procedere normalmente fino a quando, intorno alle 17, la paziente ha accusato un malore improvviso. La corsa contro il tempo. Poco dopo il malore, sul posto è arrivata un'ambulanza privata con un medico a bordo, che ha provato a rianimarla. La paziente è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, dove i medici hanno cercato disperatamente di salvarle la vita.

