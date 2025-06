Completati i lavori di riqualificazione per la Casa dell’acqua di San Vito

La Casa dell'acqua di San Vito si presenta ora come un punto di riferimento più accattivante e funzionale per la comunità. Grazie a lavori di riqualificazione che hanno coinvolto sia l’esterno che le componenti meccaniche, il nuovo volto della struttura promette di migliorare l’esperienza dei cittadini e di valorizzare ulteriormente il territorio. Un intervento che dimostra come cura e innovazione possano insieme contribuire a rendere più vivibile e attrattiva la nostra città.

Completata nei giorni scorsi la riqualificazione della Casa dell'acqua di San Vito, completamente rinnovata grazie a un intervento che ha interessato sia l'esterno sia alcune componenti meccaniche della struttura. Tra le opere realizzate la verniciatura della struttura con una grafica rinnovata.

