Comolli ribalta la Juventus Chiellini ne fa le spese | Spedito fuori

Comolli si è già preso le redini della Juventus, portando un nuovo spirito e un deciso cambio di passo. Tuttavia, il futuro di Chiellini, ormai fuori dal progetto, resta avvolto da incertezze: sarà solo una figura di rappresentanza o troverà spazio nel nuovo ciclo bianconero? La società si prepara a scrivere un capitolo tutto da scoprire, dove le scelte dirigenziali definiranno il destino di grandi protagonisti come lui.

Nuovo scossone societario in casa bianconera: "Mera figura di rappresentanza" Nella nuova Juve ci sarà davvero spazio per Giorgio Chiellini? Nella conferenza stampa di presentazione, Damien Comolli è stato chiaro: " Non si occuperà di mercato ". Le parole del neo Dg bianconero hanno riacceso il dibattito sulla figura dell'ex capitano, soprattutto sulle sue prospettive all'interno della società. Per Graziano Campi, giornalista di fede bianconera, " Chiellini è stato spedito fuori dall'area sportiva ".

