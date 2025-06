Comolli mette fine al disastro Giuntoli e usa parole in stile Juventus | Cercare di vincere la mia ossessione

Comolli mette fine al disastro Giuntoli e rianima la Juventus con determinazione e visione vincente. La sua presentazione in conferenza stampa ha catturato l’attenzione, trasmettendo l’obiettivo di riscrivere il futuro bianconero: un ritorno alle glorie, un orgoglio ritrovato e la voglia di inseguire la vittoria come un’ossessione imprescindibile. La sfida è aperta: ora, più che mai, la Juve si prepara a scrivere nuove pagine di successi.

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

Juventus, Comolli si presenta. «Vincere è la mia ossessione. Tudor sarà l'allenatore anche per la prossima stagione. Vlahovic? Voglio capire» - La Juventus riparte da Damien Comolli, ex presidente del Tolosa e nuovo direttore generale bianconeri voluto da John Elkann per sostituire Cristiano Giuntoli.

Comolli conferma Tudor: “Sarà l’allenatore della Juve nella prossima stagione” - Il nuovo direttore generale bianconero: “Stiamo lavorando insieme, spero che Igor resti a lungo” ...