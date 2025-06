Comolli Juve Scanavino accoglie il nuovo DG bianconero | Damien è una figura importante che andrà a rafforzare il club L’investitura del dirigente

Buongiorno a tutti, grazie di essere qui con noi. Oggi è la giornata di presentazione di Damien Comolli come nuovo direttore generale della Juventus, un tassello fondamentale per rafforzare il nostro club. La sua esperienza e visione rappresentano una svolta importante nel percorso di crescita bianconero. Con questa scelta, intendiamo consolidare il nostro progetto e scrivere nuovi capitoli di successi. The future is ours to shape.

Comolli Juve, Scanavino “celebra” l’ingresso del nuovo DG bianconero con parole al miele: ecco cos’ha detto. La conferenza stampa di presentazione di Damien Comolli come nuovo DG della Juve è stata anticipata dalle parole di Maurizio Scanavino. Ecco cos’ha detto l’AD sull’ingresso del dirigente francese in bianconero. PAROLE – « Buongiorno a tutti, grazie di esser qui con noi. Oggi è la giornata di presentazione di Comolli, nuovo direttore generale. Una figura importante che andrà a rafforzare il club sugli obiettivi per la prossima stagione e sul futuro. Con questa stagione abbiamo fatto passi avanti sull’aspetto della sostenibilità, nonostante l’uscita prematura da competizioni importanti come la Champions e la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juve, Scanavino accoglie il nuovo DG bianconero: «Damien è una figura importante che andrà a rafforzare il club». L’investitura del dirigente

Damien #Comolli is the General Manager of #Juventus, reporting directly to the Chief Executive Officer Maurizio #Scanavino Reporting to him will be Giorgio #Chiellini in the role of Director of Football Strategy

