Comolli già dentro lo stile Juventus | Cercare di vincere sarà la mia ossessione tutti i giorni questo è quello che ho chiaro in testa

Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, ha già mostrato di condividere lo spirito vincente che contraddistingue il club. La sua determinazione e una visione chiara puntano a riportare la Vecchia Signora ai vertici del calcio internazionale, con un obiettivo: tornare a conquistare trofei e alzare l’asticella quotidianamente. La sua priorità è evidente: creare una squadra forte, ambiziosa e pronta a scrivere nuovi capitoli di successi. La stagione che sta per iniziare potrebbe essere quella decisiva.

Comolli ha già incarnato lo spirito Juve: le sue parole in conferenza stampa rivelano le sue reali intenzioni nella sua esperienza bianconera. Damien Comolli ha già capito di cosa ha bisogno la Juve per tornare a essere un club di riferimento in Italia, in Europa e nel mondo. L’ingrediente principale è stato rivelato nel corso della conferenza stampa di presentazione da nuovo DG bianconero. Ecco le sue parole PRIORITÀ – « La prima volta che ho incontrato la proprietà mi è stato chiesto ‘Cosa vuoi ottenere?’ Io voglio fare di tutto per vincere. Non garantisco vinceremo ma farò tutto per vincere, ogni competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli già dentro lo stile Juventus: «Cercare di vincere sarà la mia ossessione tutti i giorni, questo è quello che ho chiaro in testa»

In questa notizia si parla di: Comolli Stile Juventus Cercare

Chi è Marco Silva, l’ultimo nome per la panchina della Juve: piace a Comolli. Identikit e stile di gioco - Marco Silva, il nuovo nome caldo per la panchina della Juventus, è un allenatore che sa come far brillare il gioco di squadra.

Sinceramente mi ha fatto un’ottima impressione: deciso, diretto e con le idee chiarissime su ogni aspetto. Speriamo sia davvero la volta buona. Intanto, benvenuto alla #Juventus e buon lavoro! #Comolli Partecipa alla discussione

Dalla conferenza, sono più sicuro di una cosa. La scelta di tenere Tudor è anche perché Comolli già lo conosceva come allenatore avendolo trovato in Francia 1 anno, avevano già parlato in passato quando era a Marsiglia, sicuramente questo agevolerà il ra Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Comolli mette fine al disastro Giuntoli e usa parole in stile Juventus: Cercare di vincere la mia ossessione; Juventus: Comolli e Chiellini in cerca di un direttore sportivo, quattro i candidati. L’alternativa è in stile Milan; Juventus, Kolo Muani anche dopo il Mondiale per Club? Comolli: Ottimista per il prolungamento del prestito.

Comolli mette fine al disastro Giuntoli e usa parole in stile Juventus: "Cercare di vincere la mia ossessione" - E` stata molto forte la presentazione in conferenza stampa di Damien Comolli, nuovo Direttore generale della Juventus.

Juventus, Comolli si presenta. «Vincere è la mia ossessione. Tudor sarà l'allenatore anche per la prossima stagione. Vlahovic? Voglio capire» - La Juventus riparte da Damien Comolli, ex presidente del Tolosa e nuovo direttore generale bianconeri voluto da John Elkann per sostituire Cristiano Giuntoli.

Comolli, prima conferenza Juve: "Tudor allenatore 25/26. Cerchiamo un ds e un dt". Sul Moneyball... - I bianconeri voltano definitivamente pagina dopo una stagione in chiaroscuro, e il primo tassello da cui ripartire è Damien Jacques Comolli, ufficializzato dieci gior ...