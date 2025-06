Como in missione per Baturina dopo il no di Yeremay seguito da Juventus e Napoli

Come in missione per Baturina, il Como punta a sorprendere ancora, nonostante il no di Yeremay e l’interesse di Juventus e Napoli. La rosa si rinforza con determinazione, mentre i biancoblù si preparano alla prossima stagione con ambizione e strategia. Dopo aver resistito all’assalto dell’Inter per l’allenatore spagnolo Cesc, il club dimostra di avere un piano chiaro: scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il Como vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione. Dopo essere riuscito a respingere l`assalto dell`Inter all`allenatore spagnolo Cesc. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Como in missione per Baturina dopo il no di Yeremay; Missione a Zagabria per convincere la Dinamo: il Como più vicino al colpo Baturina; Tutte le notizie.

Como in missione per Baturina dopo il no di Yeremay - Dopo essere riuscito a respingere l`assalto dell`Inter all`allenatore spagnolo ...

Como, blitz a Zagabria per provare a chiudere per Baturina: parti vicine - Il Como vuole provare a chiudere per Martin Baturina della Dinamo Zagabria, nonostante le difficoltà delle ultime ore.

SKY - Baturina-Como, trattativa in salita: la Dinamo Zagabria chiede 25 milioni - Centrocampista croato classe 2003, come raccontato è da giorni nel mirino del club lombardo.