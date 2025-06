Como | in arrivo Baturina dopo il no di Yeremay seguito da Juventus e Napoli

Il Como si prepara a rafforzarsi per la prossima stagione, con grandi ambizioni dopo aver respinto l’assalto dell’Inter e mantenuto saldo il proprio staff tecnico. L’attenzione ora è rivolta al mercato, con l’arrivo di Baturina in pole position, seguito da Juventus e Napoli che si contendono il talento. Una sfida audace per consolidare il roster e puntare in alto nel campionato.

Il Como vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione. Dopo essere riuscito a respingere l`assalto dell`Inter all`allenatore spagnolo Cesc. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Como, blitz a Zagabria per chiudere Baturina - Finora l'offerta del club italiano si era spinta fino a 18 milioni di euro, quello croato ne chiede ...

Como in missione per Baturina dopo il no di Yeremay - Dopo essere riuscito a respingere l`assalto dell`Inter all`allenatore spagnolo Cesc Fabregas, il club.