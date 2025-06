Commercio dal 5 luglio partono i saldi estivi | via libera dalla Regione

Il countdown è iniziato: dal 5 luglio, con il via libera dalla regione, gli abruzzesi potranno approfittare dei saldi estivi di fine stagione. Un'occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba e risparmiare, in un evento che coinvolge tutta Italia nella stessa data. Pronti a scoprire le offerte imperdibili?

Partiranno sabato 5 luglio i saldi di fine stagione estiva in Abruzzo. Lo ha comunicato l’assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca, al termine delle consultazioni tra i tecnici della Regione e le associazioni di categoria. La data scelta è la stessa in tutta Italia ed è stata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Commercio, dal 5 luglio partono i saldi estivi: via libera dalla Regione

