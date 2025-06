Commercialisti in piedi per Meloni | E lei Mi mettete in imbarazzo - video

Nel cuore di Roma, Giorgia Meloni ha catturato l'attenzione degli Stati Generali dei Commercialisti 2025 con un discorso che ha suscitato entusiasmo e applausi. Tra i momenti salienti, il suo appello alla responsabilitĂ nel ruolo del collegio sindacale ha ricevuto una standing ovation da parte dei presenti. Un intervento che conferma l'impegno del Governo per rafforzare il settore e valorizzare la figura dei professionisti. E voi, come reagireste di fronte a una simile standing ovation?

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta questa mattina a Roma, al centro congressi La Nuvola, in occasione degli Stati Generali dei Commercialisti 2025. Nel suo discorso, Meloni ha sottolineato l'importanza dell'approvazione in Parlamento della riforma sulla responsabilitĂ dei componenti del collegio sindacale, definendola "il risultato di un lavoro portato avanti insieme". Le sue parole hanno suscitato una standing ovation da parte del pubblico. "Mi mettete in imbarazzo", ha commentato sorridendo la premier, visibilmente colpita dall'accoglienza calorosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Commercialisti in piedi per Meloni: E lei «Mi mettete in imbarazzo» - video

Stati generali dei commercialisti, Meloni: “Il fisco deve aiutare, non soffocare. Con noi riforma equa” (video) - In un momento di grande trasformazione, gli Stati Generali dei Commercialisti a Roma si sono trasformati in un importante punto di svolta per il nostro sistema fiscale.

