Comici senza trucchi | la sfida di In&Out

Preparati a scoprire un nuovo volto della comicità: "In&Out", il primo show che sfida i classici format, senza trucchi né effetti speciali. Nove stand-up comedian, in piedi e con il microfono, pronti a conquistare il pubblico con le loro battute spontanee e autentiche. Un’esperienza fresca e diversa, dedicata a chi cerca risate genuine e senza filtri. Non perdere l’appuntamento: la comicità senza compromessi sta per arrivare su Tv8 e Sky Uno, e ti farà…

Non è Zelig, non è Colorado, è semplicemente In&Out, show comico in onda da lunedì prossimo per sei settimane su Tv8 e Sky Uno alle 21.30. Le differenze sono molte: non c’è un conduttore, non ci sono facili tormentoni, non ci sono (speriamo) giochi di parole. I nove comici arruolati sono tutti stand up comedian, tradotto: comici in piedi, davanti al microfono, che fanno o tentano di far ridere solo con le chiacchiere. Si tratta di Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Valerio Lundini (nella foto), Saverio Raimondo, Stefano Rapone, Daniele Tinti, Martina Catuzzi, Monir Ghassem più la band dei Vazzanikki. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Comici senza trucchi: la sfida di “In&Out“

