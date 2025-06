Come sono andate le elezioni comunali

Le elezioni comunali del 2025 hanno segnato una vittoria significativa per il centrosinistra, che conquista 5 capoluoghi contro i 3 del centrodestra. A differenza delle precedenti consultazioni, il centrosinistra ha ottenuto successi importanti, come l’elezione di Genova al primo turno e la conferma di Ravenna, Trento e Taranto. La sfida si è intensificata e ha visto alcune sorprese, come la conquista di Bolzano dal centrodestra al ballottaggio.

AGI - Il centrosinistra vince le comunali 2025 nei comuni capoluogo per 5-3 sul centrodestra. Nelle precedenti elezioni il centrosinistra si aggiudicò 4 capoluoghi, il centrodestra 2, M5s e liste civiche uno a testa. Il centrosinistra strappa al primo turno Genova al centrodestra, Nuoro alle liste civiche e conferma i sindaci di Ravenna, Trento e Taranto (quest'ultimo comune vinto al ballottaggio). Il centrodestra strappa al ballottaggio Bolzano al centrosinistra e Matera al Movimento 5 Stelle. Conferma al primo turno il comune di Pordenone.

