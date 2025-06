Come scegliere il mascara perfetto | le variabili che forse non conoscevi

Se desideri valorizzare al massimo il tuo sguardo, la scelta del mascara diventa fondamentale. Ma conosci tutte le variabili che influenzano il risultato finale? Dallo scovolino alle formule, ogni dettaglio può fare la differenza. Oggi ti svelerò i segreti nascosti dietro questa scelta, compreso uno scovolino coreano innovativo che sta facendo impazzire TikTok. Scopri come ottenere ciglia perfette e irresistibili, passo dopo passo.

Come scegliere il mascara perfetto per le proprie ciglia? Le variabili che entrano in gioco sono tante. Ma a conquistare a prima vista è, solitamente, lo scovolino: quelli molto grossi, con le setole, tendono a prelevare generose quantità di prodotto per un risultato intenso e volumizzante, mentre quelli sottili in elastomero pettinano e allungano puntando sulla definizione. Su Tik Tok spopola uno scovolino coreano mai visto prima: completamente in acciaio, che si avvale di una spirale intagliata al posto delle classiche setole. Pare regali un effetto laminazione anche alle ciglia cortissime. Poi c’è la formula, più densa o fluida, a seconda che si vogliano ciglia drammatiche o naturali. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Come scegliere il mascara perfetto: le variabili che (forse) non conoscevi

