come perdersi al carrobbio a caccia di storia

come un prezioso scrigno di storie e segreti nascosti tra le sue antiche pietre. Percorrendo questa strada, ogni passo diventa un viaggio nel passato, tra angoli suggestivi e memorie di tempi lontani. È qui che il cuore di Milano si svela in tutta la sua autenticità , regalandoci emozioni uniche e un senso di connessione con la sua storia millenaria. Perdersi al Carrobbio significa scoprire un patrimonio vivente che affascina ad ogni angolo.

Cucchi Torno al Carrobbio, mi guardo attorno dove osservo le molte vetrine di botteghe varie e come sempre ripenso alla torre della prima, antica porta Ticinese, inglobata nel pur accogliente bar ristorante "Pane e Vino" ma purtroppo non visibile se non entrando a consumare. A questo punto mi immetto in una deliziosa via ristrettissima, tipica di questa zona della vecchia Milano a cui sono affezionato, e cioè via Medici, dove si manifesta, a suo modo attraente, l'"Ostello Bello", che è appunto ostello con ristorante. Proseguendo, passo davanti alle spettacolari vetrine per l'arredobagno della "Sanitermica Milanese", ma soprattutto mi piace la vista deliziosa delle gialline piccole case a due piani.