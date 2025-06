Come indossare gli UGG in estate secondo Bella Hadid

In un mondo di mode sempre più audaci, Bella Hadid dimostra che gli UGG possono essere irresistibilmente chic anche in estate. La supermodella ha sorpreso tutti indossando i suoi amatissimi stivali Tazz durante una passeggiata ad Aspen, abbinandoli a look freschi e casual. Questa tendenza si rivela un modo innovativo per sfidare le stagioni e portare comfort e stile ovunque. E ora, scopriamo come replicare questo look unico e originale.

Avvistata per le strade di Aspen, località montana del Colorado tanto amata dalle celeb, Bella Hadid si è distinta grazie a un'insolita mise estiva con protagonista una calzatura invernale. La modella ha indossato una giacca bomber, degli shorts firmati Levi's e una semplice T-shirt. Il look è stato completato con degli UGG modello Tazz e degli occhiali da sole. Non è la prima volta che Bella Hadid sfoggia questa calzatura invernale anche in estate. A inizio settembre 2022, la modella ha scelto giacca in pelle bicolor di Opening Ceremony, maglietta vintage dei Lego, mini pantaloncini e stivaletti Ultra Mini Platform.

Le bionde sono più angeliche, e Bella Hadid lo dimostra a Cannes 2025. Con un nuovo hair look da bionda fatale, la modella sorprende tutti e ricorda incredibilmente la sorella Gigi.

