Come il referendum ha spaccato la provincia di Bologna e creato un paradosso in città

Il referendum ha diviso profondamente la provincia di Bologna, generando un paradosso che si riflette anche in città. La periferia, spesso trascurata, si trova ora frenata nel percorso verso la cittadinanza, evidenziando le sfide di un territorio trasfigurato dalle tensioni sociali e politiche. In un clima di scontri digitali e ambiguità istituzionali, emerge un quadro complesso che richiede attenzione e dialogo per superare le barriere e riunificare la comunità.

La periferia di Bologna non aiuta i suoi residenti a ottenere la cittadinanza. È successo durante uno dei referendum più polarizzati degli ultimi anni, dove le parti del 'sì' e del 'no' si sono date battaglia più sui social network che nei seggi. E nella bagarre sul quorum mancato e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Come il referendum ha spaccato la provincia di Bologna (e creato un paradosso in città)

