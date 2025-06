Come hanno votato i veneti al referendum 2025

A Venezia, il referendum del 2025 ha registrato una partecipazione storicamente bassa, con appena il 26% di affluenza in Veneto. Solo Calabria, Sicilia e Trentino-Alto Adige hanno fatto peggio. Tra i pochi veneti che sono stati a votare, l’88,7% ha espresso un forte sostegno al reintegro nei casi di...

Venezia, 10 giugno 2025 – L’ affluenza in Veneto al referendum su lavoro e cittadinanza si è fermata di poco oltre il 26%, segnando uno dei dati piĂą bassi d’Italia. E' andata peggio solo in Calabria, Sicilia e Trentino-Alto Adige. Tra i pochi che si sono recati alle urne per esprimere la propria preferenza sui cinque quesiti promossi dalla Cgil e da una serie di partiti e movimenti civici, l’88,7% ha sostenuto il reintegro nei casi di licenziamenti illegittimi nelle aziende sopra i 15 dipendenti; l’87% ha votato sì alla rimozione del limite di sei mesi per le indennitĂ nelle piccole imprese; l’88% si è espresso a favore di maggiori tutele per i contratti a termine e l’86% ha votato per l’estensione della responsabilitĂ sulla sicurezza nei subappalti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Come hanno votato i veneti al referendum 2025

Referendum, Tajani: “Rispetto per chi ha votato, ma è una sconfitta della sinistra. Governo rafforzato” - Il referendum Tajani ha acceso un dibattito acceso, con il ministro degli Esteri che osserva come l’esito rappresenti una sconfitta per la sinistra, rafforzando invece il governo in carica.

