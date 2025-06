Come giocherà l' Inter di Chivu al Mondiale per club

l'Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo sotto la guida di Cristian Chivu. Con la sua esperienza e determinazione, il tecnico rumeno mira a portare i nerazzurri lontano nel torneo mondiale per club, dando il via a una stagione ricca di emozioni e sfide avvincenti. Riuscirà l'Inter a conquistare il titolo e dimostrare che la rinascita può partire proprio da questa grande vetrina internazionale?

All'Inter, dopo l'addio di Simone Inzaghi, è iniziata l'era di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, nella seconda parte della stagione al Parma, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e guiderà i nerazzurri già a partire dal Mondiale per club, competizione nella quale Lautaro Martinez e.

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

: “ ” Cristian #Chivu è stato ufficialmente presentato come nuovo allenatore dell' #Inter . Il suo primo obiettivo è chiaro: provare a vincere il Mondiale per Club? #Sportitalia Partecipa alla discussione

Una delle prime foto di #Chivu da allenatore dell’#Inter nell’allenamento di oggi pomeriggio ad Appiano Gentile. ? La prima partita del Mondiale per Club negli Stati Uniti sarà il 18 giugno alle ore 3 di notte al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro il Partecipa alla discussione

