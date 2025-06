Come funziona il Mondiale per Club

Il Mondiale per Club si prepara a debuttare. Inter e Juventus saranno le due formazioni italiane che andranno a competere insieme ad altre 30. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Gleison #Bremer si prepara al rientro graduale con la #Juventus: sarà negli USA per il Mondiale per Club, ma l'obiettivo è la sfida con il Parma in Serie A

(TS) "Da Kostic a Djalo ai giovani della NextGen, la Juventus prepara la rosa per il Mondiale per Club"

L'Inter prepara il Mondiale per Club: occasione per Pio Esposito?; River Plate si prepara per il Mondiale per Club tra infortuni e grandi ritorni; All’Inter è Chivu il nuovo allenatore: comincia la preparazione per il Mondiale per Club.

Mondiale per Club, Inter e Juventus rappresentano l'Italia: calendario, gironi, quando inizia, regolamento, montepremi - Mancano esattamente 5 giorni all'inizio del Mondiale per Club negli Stati Uniti che inizierà domenica 15 giugno e terminerà il 13 luglio.

Mondiale per club 2025, il calendario con tutte le partite, i risultati e le classifiche - Il tabellone completo del Mondiale per squadre di club che si disputa negli Usa tra il 14 giugno e il 13 luglio 2025.

Come funziona il Mondiale per Club - del Mondo nella nuovissima competizione approvata dalla FIFA.