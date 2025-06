Come Fratelli | Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame fanno i bravi papà in una clip in anteprima esclusiva del film

Scopri come Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame interpretano due padri vedovi che, unendo le forze in una commedia esilarante e toccante, dimostrano che la famiglia può essere anche una scelta di cuore. In anteprima esclusiva, una scena dal film "Come Fratelli" vi farà sorridere e commuovere, rivelando il mix perfetto di divertimento e tenerezza che caratterizza questa pellicola in uscita il 26 giugno nelle sale italiane con 01 Distribution.

Due padri vedovi vanno a vivere insieme nella commedia con Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame Come Fratelli, in uscita nelle sale italiane il 26 giugno con 01Distribution. Diretto da Antonio Padovan, il film mescola alla risata la commozione e la tenerezza, come si vede da una clip che vi mostriamo in anteprima esclusiva. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Come Fratelli: Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame fanno i bravi papà in una clip in anteprima esclusiva del film

