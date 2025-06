Come faremo la guerra nel futuro

Al Shangri-La Dialogue di Singapore, il vertice di riferimento sulla sicurezza dell’Asia-Pacifico, abbiamo assistito a un confronto tra leader militari e ministri sulla trasformazione del conflitto attraverso l’innovazione tecnologica. Le discussioni sono state intense e, purtroppo, inquietanti: il futuro della guerra potrebbe essere dominato da nuove armi e strategie sconvolgenti. Come cambierà il nostro modo di combattere? E quali rischi ci attendono in questo scenario in rapido divenire?

Siamo stati allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il massimo vertice sulla sicurezza dell'Asia-Pacifico, dove ministri della difesa e generali delle forze armate si sono confrontati sull'impatto dell'innovazione tecnologica sul campo di battaglia. E quello che emerge è inquietante.

