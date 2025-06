Come cambia Apple Intelligence | più spazio a ChatGPT per gli sviluppatori c’è anche Claude

Apple rivoluziona il settore dell’intelligenza artificiale con la presentazione di una nuova versione del suo LLM, offrendo a sviluppatori e utenti strumenti avanzati e gratuiti. Integrazioni innovative come ChatGPT e Claude aprono nuove frontiere di creatività e funzionalità, mentre l’adozione dell’IA di Anthropic nel software per app promette un futuro ricco di opportunità. È il momento di scoprire come questa evoluzione cambierà il modo di interagire con la tecnologia.

Cupertino presenta una nuova versione del suo LLM e apre molte funzioni IA anche ai developer, che potranno utilizzarle gratuitamente. Nel software per creare app arriva l’intelligenza artificiale di Anthopic, ma non solo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Come cambia Apple Intelligence: più spazio a ChatGPT, per gli sviluppatori c’è anche Claude

Apple 2027, cambia tutto: iPhone pieghevoli, occhiali smart e robotica domestica - Nel 2027, Apple si prepara a trasformare il concetto di tecnologia con l'introduzione di smartphone pieghevoli, occhiali smart e rivoluzionarie soluzioni di robotica domestica.

