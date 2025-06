Coltellata alla spalla 24enne grave all' Angelo dopo l' aggressione a Bibione

Una tranquilla serata a Bibione si è trasformata in una scena di violenza estrema: un giovane di 24 anni del Kosovo è stato accoltellato alla spalla durante una rissa, richiedendo il trasporto d’emergenza in elicottero all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Le indagini degli inquirenti sono in corso per chiarire le cause di questa aggressione brutale, che ha sconvolto la comunità locale e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle zone turistiche.

Accerchiato, aggredito e accoltellato a una spalla un uomo del Kosovo di 24 anni ha raggiunto l'ospedale dell'Angelo di Mestre lunedì sera, in condizioni gravi e a bordo di un elicottero del Suem. Una discussione, una lite alla base della violenza. Gli investigatori indagano su tutto, anche.

